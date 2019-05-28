В Иркутске экстренно сел самолет из-за отказа высотомера

Сейчас техники оценивают состояние Boeing компании Nordwind Airlines.

Самолет из Благовещенска аварийно сел в Иркутске, сообщает ТАСС во вторник 28 мая. У Boeing отказал высотомер.

Борт направлялся в Москву. Пассажиров — всего их 149 человек — оставили на борту до заключения техников о состоянии самолета. Если высотомер удастся починить, то борт полетит дальше, в противном случае за пассажирам пришлют резервный борт.

Рейс выполняет авиакомпания “Северный ветер” или Nordwind Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний России. Размер ее флота составляет 30 воздушных средств. С 25 марта Росавиация запретила компании проводить полеты, где запасные аэродромы находятся на расстояния более часа пути, из-за уровня подготовки пилотов.

Сегодня в Пулково уже не смог вылететь один “Боинг” — у борта возникли неприятности с шасси. Резервный самолет уже вылетел с пассажирами в Анталью, как Gazeta.SPb ранее сообщила.