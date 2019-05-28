Ботанический сад продлевает работу из-за цветения «Царицы ночи»

Цветок кактуса. Фото: commons.wikimedia.org/Richard C. Hoyer
Цветок кактуса. Фото: commons.wikimedia.org/Richard C. Hoyer

В Петербурге сегодня распустится цветок редкого вида кактуса «Царица ночи». В связи с этим, работа учреждения продлится до десяти часов вечера.

Сообщается, что в петербургском ботаническом саду во вторник, 28 мая, работники с нетерпением ожидают, когда расцвете кактус — «Царица ночи». Из-за редкого цветения сад будет функционировать до 22 часов.

По сообщению пресс-службы ботанического сада города на Неве известно, что в кассах идет продажа билетов на специальную экскурсию в честь предстоящего события. Отмечается, что первая группа граждан сможет войти в ботсад в 19:30. Граждан проведут по оранжереям по маленькому маршруту.

Отметим, что кактус «Царица ночи» на научный лад имеет название — селеницереус крупноцветковый. Его бутон раскрывается всего на одну ночь.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за фильма Михалкова «Мистер Нокаут» ограничит движение транспорта в центре Петербурга.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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