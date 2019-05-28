Между Петербургом и Геленджиком возобновили перелеты спустя два года

В Геленджик из Санкт-Петербурга теперь можно добраться прямым рейсом. Самолеты будут совершать шесть полетов в неделю.

Воздушные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Геленджик — Санкт-Петербург снова доступны для россиян. Известно, что самолеты будут совершать вылеты шесть раз в неделю.

Судна Airbus 319 будут двигаться по указанному маршруту ежедневно за исключением понедельника, об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика «Россия».

Совершать рейсы из Петербурга в Геленджик авиасудна начнут в 08:55 утра, а на место прибытия прилетят уже в 12 часов дня.

Улететь из Геленджика граждане смогут около часа дня. Сообщается, что примерное время полета будет составлять около трех часов. Авиабилеты можно купить в кассах, точках продаж или на официальном сайте авиакомпании «Россия».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о данных Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.