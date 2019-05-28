В Смольном глава города наградил петербуржцев за достижения в области науки, техники и образования

Отметили петербуржцев за вклад в области науки и техники, за успехи в области высшего и среднего профессионального образования. Награды вручал глава города Александр Беглов.

Восемнадцать петербургских ученых, работающих в разных областях науки, получили премии правительства Санкт-Петербурга. Так, за исследования нейронных сетей и разработку новых способов реабилитации пациентов премию получил доктор биологических наук Юрий Герасименко. Награду в области филологических наук получил главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Андрей Соболев. Его выделили за изучение культуры Балканского полуострова и славянских языков.

Также были отмечены 53 лауреата в области развития высшего и среднего профессионального образования.

Отметим, что награждение было приурочено к 316-летию со дня основания города.

«Нужно науку развивать, … , нам нужно создавать высокотехнологичные рабочие места. Город имеет высокий научный потенциал, и его нужно всячески расширять», — заявил на награждении врио губернатора Петербурга Беглов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по указу Беглова в ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения.