Ученые посоветовали людям старше 50 лет отказаться от некоторых продуктов

Специалисты считают, что они способны навредить здоровью возрастного человека.

Обо всем рассказала команда ученых из Университета Южной Калифорнии, которые провели несколько исследований. Им было интересно, как питание влияет на состояние здоровья людей, которым больше 50 лет. Всего в экспериментах участвовало 6,5 тысяч человек.

Выяснилось, что люди, которые предпочитали есть мясо и любые другие продукты животного происхождения, умирали раньше остальных. Также мясоеды чаще остальных заболевали раком. Ученые также уверены, что людям старше 50 лучше отказаться от сыра, вред от употребления которого сравнили с курением.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые доказали вред ароматизаторов для электронных сигарет: есть угроза инфаркта и инсульта. Установлено, что ароматизаторы для электронных сигарет с запахом корицы и ментола оказали сильное токсическое воздействие на организм. А вот жидкости с ароматом карамели, фруктов и ванили повлияли на клетки крови гораздо меньше.