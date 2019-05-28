Ученые доказали вред ароматизаторов для электронных сигарет: есть угроза инфаркта и инсульта

Теперь вред доказан научно. Фото: pixabay
Теперь вред доказан научно. Фото: pixabay

В США опытным путем пришли к выводу, что серьезный вред организму наносят не только сами сигареты, но и ароматизаторы для них.

Сотрудники Медицинской школы при Стэнфордском университете в США утверждают, что жидкость для ароматизации сигарет также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний среди курильщиков.

Ученые провели эксперимент: они исследовали сыворотку крови у пяти некурящих людей, пяти людей, которые регулярно курят обычные сигареты, двух людей, которые курят только вейпы и еще двоих, которых курят и то, и другое. Затем их подвергли воздействию растворов с шестью различными ароматизаторами из числа наиболее распространенных.

Установлено, что ароматизаторы для электронных сигарет с запахом корицы и ментола оказали сильное токсическое воздействие на организм. А вот жидкости с ароматом карамели, фруктов и ванили повлияли на клетки крови гораздо меньше.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о данных Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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