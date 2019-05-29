Школьница 12-лет в Ленобласти была госпитализирована с сильным алкогольным отправлением

В таком состоянии она смогла дойти домой, и уже после ей понадобилась помощь. Фото: https://pixabay.com/
В таком состоянии она смогла дойти домой, и уже после ей понадобилась помощь. Фото: https://pixabay.com/

Родственники девочки утверждают, что раньше она алкоголь не употребляла.

С сильным алкогольным отправлением девочку доставили в больницу накануне. Как сообщает издание ivbg.ru со ссылкой на правоохранительные органы Кингисеппского района., ее госпитализировали из дома в местную больницу. Врачи также диагностировали сильное отправление этанолом.

Полицейские выясняют обстоятельства такого состояния девочки. Родные несовершеннолетней уверяют, что в таком состоянии ее видят впервые. В таком состоянии она смогла дойти домой, и уже после ей понадобилась помощь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский школьник получил по голове за безбилетный проезд. Подруга пострадавшего мальчика рассказала, что они сели в автобус номер 123. У приятеля не было ни денег, ни проездного – школьник попросил кондуктора закрыть на это глаза

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Ленобалсть происшествие
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