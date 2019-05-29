В Сланцах за нападение на сожителя с ножом девушке дали 3 года условно

Подсудимая признала вину и раскаялась. Фото: https://pixabay.com/
Подсудимая признала вину и раскаялась. Фото: https://pixabay.com/

Также подсудимая заверила, что действовала осознанно и полностью понимала, какие дальнейшие последствия ее ждут.

Инцидент п произошел еще в прошлом году одна судебное дело, а также решение по нему было озвучено недавно. Так, на скамье подсудимых оказалась девушка 21 года. Инцидент произошел в Сланцах в одной из квартир. Девушка ударила ножом бывшего возлюбленного порядка двух раз. Известно, что накануне у молодых людей произошел конфликт.

Сланцевский городской прокуратурой поддержано обвинение. Мужчина после был госпитализирован.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд приговорил девушку к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьница 12-лет в Ленобласти была госпитализирована с сильным алкогольным отправлением.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ленобласть происшествие сланцы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сильный ветер повалил на глазах петербуржца строительный забор на ...
Сотрудникам ДПС догнать водителя “Яндекс. Драйв” помогло ограждение в ...
Лечение пациентов из других регионов России принесло фонду ОМС Петербурга ...
Генсек ООН планирует приехать на Санкт-Петербургский международный ...
В Сланцах за нападение на сожителя с ножом девушке дали 3 года условно
Школьница 12-лет в Ленобласти была госпитализирована с сильным алкогольным ...
В Ленобласти произошло крупное ДТП с участием служебного автомобиля ДПС
Электрощит стал причиной пожара на Бухарестской улице