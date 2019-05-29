В Сланцах за нападение на сожителя с ножом девушке дали 3 года условно

Также подсудимая заверила, что действовала осознанно и полностью понимала, какие дальнейшие последствия ее ждут.

Инцидент п произошел еще в прошлом году одна судебное дело, а также решение по нему было озвучено недавно. Так, на скамье подсудимых оказалась девушка 21 года. Инцидент произошел в Сланцах в одной из квартир. Девушка ударила ножом бывшего возлюбленного порядка двух раз. Известно, что накануне у молодых людей произошел конфликт.

Сланцевский городской прокуратурой поддержано обвинение. Мужчина после был госпитализирован.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд приговорил девушку к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьница 12-лет в Ленобласти была госпитализирована с сильным алкогольным отправлением.