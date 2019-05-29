Сотрудникам ДПС догнать водителя “Яндекс. Драйв” помогло ограждение в Невском районе (видео)

Очевидцы заверяют, что водитель двигался на высокой скорости. Фото: https://vk.com/spb_today
Очевидцы заверяют, что водитель двигался на высокой скорости. Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель пытался скрыться от представителей закона, но был пойман.

О происшествии ранее сообщали очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”. Мужчина, находясь за рулем каршерингового автомобиля “Яндекс. Драйв”, пытался скрыться. Он следовал от Володарского моста в сторону Рыбацкого.

Также очевидцы заверяют, что водитель двигался на высокой скорости, что и привело к столкновению с дорожной конструкцией

“Уходил от погони на приличной скорости, не справился с управлением и врезался в ограждение”, — сообщают в соцсети.

Сотрудники ДПС в итоге догнали правонарушителя и задержали его.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти произошло крупное ДТП с участием служебного автомобиля ДПС.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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