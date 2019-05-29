В Ленобласти произошло крупное ДТП с участием служебного автомобиля ДПС

В отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка. Фото: vk.com/spb_today
В отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка. Фото: vk.com/spb_today

Участниками дорожной аварии также стали автомобили Volkswagen Polo и “Газель”.

Дорожно-транспортная авария произошла 28 мая на 93 километре автодороги “Кола”. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На трассе столкнулись автомобиль ДПС, Volkswagen Polo и “Газель”.

В социальных сетях очевидец происшествия рассказал о том, что Volkswagen Polo с супругой только что купили иномарку и возвращались домой после покупки.

Служебный автомобиль ДПС и Volkswagen Polo получили серьезные повреждения, “Газели” досталось чуть меньше.

Некоторые участники ДТП были госпитализированы.

В настоящее время проводится разбирательство, выяснятся обстоятельства дорожной аварии. В отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что электрощит стал причиной пожара на Бухарестской улице.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп ленобласть трасса кола
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