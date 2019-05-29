Электрощит стал причиной пожара на Бухарестской улице

Он стал также чуть не стал причиной крупного пожара в квартире.

Пожар произошел накануне во Фрунзенском районе Петербурга. По сведениям ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел накануне вечером, 28 мая, по адресу дом 68, корпус 2 по Бухарестской улице. Там загорелся электрощит в коридоре однокомнатной квартиры.

На место прибыли спасатели. Всего ликвидировали пожар и очаг возгорания 8 спасателей и 2 единицы техники.

Площадь горения составила 5 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на петербургском складе Bosco сгорело вещей на 110 млн рублей.