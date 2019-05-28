На петербургском складе Bosco сгорело вещей на 110 млн рублей

Пожар уничтожил одежду, обувь, аксессуары и сувениры.

О размере причиненного огнем ущерба стало известно сегодня, 28 мая. Инцидент случился в Петроградском районе Санкт-Петербурга на складе сети Bosco. Причиной возгорания стало короткое замыкание силовых кабелей. В итоге бренд лишился товара на 110 миллионов рублей, передает компания «Ингосстрах». Эксперты признали, что это – страховой случай, поэтому все убытки будут возмещены.

Напоминаем, что помещение, в котором располагался склад, это здание, построенное в 1899 году. Раньше оно принадлежало племяннице Федора Достоевского.

К слову, Bosco – компания, которая была основана в России в 1991 году. Занимается продажей одежды и предметов роскоши.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирном пожаре на Караваевской погибли 10 кошек. Горела двухкомнатная квартира, расположенная на одном из этажей. В квартире возгорание распространялось на кухне.