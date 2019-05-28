В квартирном пожаре на Караваевской погибли 10 кошек

Сегодня утром, 28 мая, в многоквартирном жилом доме 42 по улице Караваевская в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар.

Горела двухкомнатная квартира, расположенная на одном из этажей. В квартире возгорание распространялось на кухне.

Как стало известно Gazeta.SPb, квартира была захламлена, там проживало несколько человек, одна из них — лежачая женщина. Кроме того, в жилом помещении находилось порядка 20 кошек.

В результате пожара десяти кошкам не удалось спастись. Еще десять кошек остались живы. Сотрудникам спасательных служб удалось вывести из горящего помещения двух человек, одной из которых являлась женщина с инвалидностью.

На данный момент официальные источники ещё не подтвердили информацию. Известно, что спасенная женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что выясняются причны госпитализации 29-летнего мужчины в Петербурге