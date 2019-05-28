Выясняются причны госпитализации 29-летнего мужчины в Петербурге

Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениям, которые он получил при неустановленных обстоятельствах.

В понедельник, 27 мая, в отделение полиции Приморского района Санкт-Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения, сотрудники которого сообщали о госпитализации мужчины.

Установлено, что вчера, 27 мая, около шести часов вечера от дома 8 по улице Гаккелевской в Приморском районе Санкт-Петербурга был госпитализирован 29-летний мужчина в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у него множественные телесные повреждения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту полученной информации сотрудники полиции проводят проверку для выяснения обстоятельств, при которых пострадавший получил повреждения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проводится проверка по факту получения травм мужчиной на Гранитной.