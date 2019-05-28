Проводится проверка по факту получения травм мужчиной на Гранитной

Мужчина в возрасте 60 лет был госпитализирован с множественными телесными повреждениями в тяжелом состоянии.

В понедельник, 27 мая, в отделение полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга поступила информация от сотрудников медицинского учреждения о госпитализации мужчины, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Медики сообщили, что в понедельник пострадавший был госпитализирован от дома 56 по улице Гранитной около 2 часов ночи. Врачи зафиксировали у него различные телесные повреждения. Общее состояние мужчины было тяжелым.

По факту поступившей информации сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, с помощью которой будут установлены обстоятельства инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе муж жестоко избил жену голыми руками.