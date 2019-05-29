Сильный ветер повалил на глазах петербуржца строительный забор на Херсонской улице

Строительная конструкция упала на проезжую часть, рядом с трамвайными путями.

О разбушевавшееся стихии и ее последствиях петербуржец сообщил в соцсети накануне. Он написал в группе “ДТП и ЧП. Петербург”, что строительный забор, который был сооружен для безопасного прохода пешеходов возле строительных лесов, не выдержал напора ветра и упал.

Инцидент произошел в Центральном районе Петербурга.

“На Херсонской улице, у новостройки, на моих глазах из-за сильного ветра упал забор”, — написал очевидец.

Так как инцидент произошел в ночное время, то с конструкцией практически не было людей. В связи с этим о пострадавших сообщений нет.

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