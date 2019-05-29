На стоянке у Московского шоссе ночью горели грузовики

У четырех MAN, Volvo и Iveco обгорели кабины и отсеки двигателей.

Этой ночью пожарные отправились по вызову в Московский район Петербурга и тушили машины на автомобильной стоянке, передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 29 мая в среду.

В 02:48 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре на Московском шоссе. Когда спасатели прибыли туда, то обнаружили, что на открытой стоянке горят грузовые автомобили. Всего пострадали шесть грузовиков: спасатели Петербурга передают, что у четырех машин MAN, одного Volvo и одного Iveco обгорели кабины и отсеки двигателей.

Спасатели потушили огонь к четырем часам утра. Пожаром занимались 13 человек состава МЧС Петербурга. По предварительной информации, никто не пострадал.

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