На “Ласточках” в Выборг проведут экскурсии

Стоимость билета составит 99 рублей. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова
Стоимость билета составит 99 рублей. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Поезд с туристическим вагоном отправляется в 9:30 каждую субботу июня.

Для пассажиров электропоезда “Ласточка”, который отправится от Финляндского вокзала Петербурга в Выборг, в июне проведут экскурсии, сообщили Gazeta.SPb в СЗППК 29 мая. В утреннем поезде в туристическом вагоне расскажут об истории мест, через которые пролегает маршрут поезда.

Экскурсии проведут на поезде, отходящем от Финляндского вокзала Петербурга в 09:30. Первая подобная поездка состоится в субботу 1 июня и будет повторяться каждую неделю: 8, 15, 22 и 29 июня.

Билет в туристический вагон стоит 99 рублей, его можно купить в 4-ой или 5-ой кассе вокзала. Число участников экскурсии ограничено числом мест в вагоне. В конце поездки для пассажиров устроят викторину с призами, а в Выборге для них будет действовать скидка на экскурсию по городу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти обустроят три экологические тропы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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