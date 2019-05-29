Роскачество проверило домашний фарш в магазинах России

Результаты проверки 17 марок оставляют желать лучшего.

Сотрудники Роскачества изучили мясной фарш, продающийся на прилавках магазинов России — результаты проверки оставляют желать лучшего, сообщили в ведомстве 29 мая.

Всего на проверку взяли 17 марок, цена фарша составляла от 200 до 430 рублей за кг. Эксперты взяли на проверку домашний фарш: 30% свинины и 70% говядины.

По результатам экспертизы, Знак качества заслужил лишь один из рассмотренных образцов. Половина (9) не прошли проверку на свежесть, в двух нашли превышенное содержание антибиотиков, еще в двух — вредные бактерии листерии. Производители некоторых марок подменяют мясо жилами, жиром и соединительной тканью. Наконец, вкус двух образцов экспертов просто не устроил. По крайней мере, в продукции не было пестицидов и тяжелых металлов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россельхознадзор не хочет тотального запрета ввоза мяса.