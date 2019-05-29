Житель Колпино заявил в полицию об ограблении спустя месяц

У мужчины отобрали мобильник на Павловской улице в середине дня.

На Павловской улице Колпино во вторник ограбили мужчину, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 мая. 38-летний житель Колпинского района Петербурга обратился в полицию по поводу ограбления, произошедшего в середине апреля.

По словам мужчины, около 16 часов неизвестные силой отобрали у него мобильник и сбежали. В полиции возбудили дело о грабеже. Сейчас злоумышленников ищут, передают в полиции Санкт-Петербурга.

Мужчина утверждает, что не знает тех, кто на него напал. В управлении МВД Петербурга не уточнили, почему мужчина прождал больше месяца, прежде чем обратиться в полицию.

Ранее Gazeta.sPb сообщила о госпитализации молодой девушки после выстрела из пистолета.