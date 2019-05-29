Выстрел из травматического пистолета привел к госпитализации в садоводстве “Радужное”

В больницу доставили молодую девушку. Пистолет принадлежал мужчине, у которого она находилась в гостях.
Сообщение о происшествии поступило в Ломоносовский район накануне. Полиции стало известно, что в доме по улице Сиреневой СНТ “Радужное” поселка Ропша Ломоносовского района 26-летняя девушка получила выстрел в голову из травматического пистолета. О этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.
Пистолет принадлежал мужчине 36 лет, у которого потерпевшая находилась в гостях. Девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
В отношении мужчины составлен административный протокол. Проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подозреваемого в изнасиловании студентки мединститута поймали в Купчино.