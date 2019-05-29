Подозреваемого в изнасиловании студентки мединститута поймали в Купчино

Подозреваемый задержан. Фото: Рixabay
Подозреваемый задержан. Фото: Рixabay

Полиция задержала подозреваемого в деле об изнасиловании студентки пятого курса Первого медицинского университета имени академика Павлова. Обвиняемого обнаружили во Фрунзенском районе Петербурга. Им оказался уроженец Азербайджана.

Как стало известно Gazeta.SPb, по заявлению потерпевшей, инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, в сквере на Бухарестской улице. В полицию девушка обратилась через несколько дней после происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Тосненском районе водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста на пешеходном переходе. Все обстоятельства летальной дорожно-транспортной аварии теперь будут устанавливать правоохранительные органы. Известно, что столкновение грузового автомобиля Volvo с мотоциклистом произошло ночью 29 мая на трассе «Россия».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
задержание изнасилование подозреваемый
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная Финляндии сломала кубок за победу на чемпионате мира
Житель Колпино заявил в полицию об ограблении спустя месяц
Выстрел из травматического пистолета привел к госпитализации в садоводстве ...
Роскачество проверило домашний фарш в магазинах России
На дороге в Приморском районе мусоровоз лишил носа “Делимобиль”
На “Ласточках” в Выборг проведут экскурсии
На Лёни Голикова при столкновении 4-х машин перевернулся микроавтобус
Подозреваемого в изнасиловании студентки мединститута поймали в Купчино