Подозреваемого в изнасиловании студентки мединститута поймали в Купчино

Полиция задержала подозреваемого в деле об изнасиловании студентки пятого курса Первого медицинского университета имени академика Павлова. Обвиняемого обнаружили во Фрунзенском районе Петербурга. Им оказался уроженец Азербайджана.

Как стало известно Gazeta.SPb, по заявлению потерпевшей, инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, в сквере на Бухарестской улице. В полицию девушка обратилась через несколько дней после происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Тосненском районе водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста на пешеходном переходе. Все обстоятельства летальной дорожно-транспортной аварии теперь будут устанавливать правоохранительные органы. Известно, что столкновение грузового автомобиля Volvo с мотоциклистом произошло ночью 29 мая на трассе «Россия».