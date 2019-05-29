В Тосненском районе водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста на пешеходном переходе

В полиции сообщили, что ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Все обстоятельства летальной дорожно-транспортной аварии теперь будут устанавливать правоохранительные органы. Известно, что столкновение грузового автомобиля Volvo с мотоциклистом произошло ночью 29 мая на трассе «Россия». Об этом сообщают сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Мотоциклисту было 37 лет. Также известно, что мотоциклист был сбит в зоне регулируемого пешеходного переда. Смерть зафиксировали на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти произошло крупное ДТП с участием служебного автомобиля ДПС.