Зависимость от видеоигр признали психическим расстройством

Геймеры, забывающие о реальности, могут быть признаны психически больными. Фото:pixabay.com

Геймеры, забывающие о реальности, могут быть признаны психически больными. Фото:pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила игровую зависимость в Международную классификацию болезней ВОЗ (ICD).

Игроманы попали в категорию пациентов с «психическими, поведенческими или нервно-психическими расстройствами». Такой диагноз грозит тем, кто отдает предпочтение видеоиграм по сравнению с другими повседневными делами.

В течение многих лет родители высказывали опасения, что их ребенок может быть зависимым от видеоигр. Теперь новое постановление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждает эти мнения.

В минувшие выходные ВОЗ согласилось признать игровую зависимость в качестве расстройства психического здоровья. Чтобы диагностировать это расстройство, люди должны играть в видеоигры настолько увлеченно, что это «превосходит другие жизненные интересы».

Это нововведение было отражено в Международной классификации болезней ВОЗ (ICD), списке, используемом медицинскими работниками в качестве руководства для диагностики пациентов.

Игровое расстройство описывается как модель постоянного или периодического игрового поведения («компьютерные игры» или «видеоигры»). Признаками расстройства названы проблемы с контролем за временем, проведенным за игрой.

Кроме того, люди с игровыми расстройствами отдают приоритет видеоиграм в ущерб других жизненных интересов и повседневной деятельности и продолжают играть несмотря на негативные последствия увлечения.

По данным ВОЗ, в большинстве случаев диагноз «игровое расстройство» ставиться, если симптомы проявляются в течение не менее 12 месяцев.

Решение ВОЗ уже подверглось некоторой критике со стороны представителей игровой индустрии, включая Ассоциацию интерактивных игр и развлечений, в которую входят представители США, Великобритании, Канады, Австралии и других стран мира. По мнению ассоциации, включение игрового расстройства в один из важнейших документов ВОЗ не основано на достаточно веских доказательствах.

«Мы обеспокоены тем, что они пришли к своему выводу без согласия академического сообщества», — отметили в ассоциации. «Последствия сегодняшних действий могут быть далеко идущими, непреднамеренными и наносить ущерб тем, кто нуждается в реальной помощи», — добавила организация.

Аналогичным образом отреагировала и ассоциация видеоигр, заявив NBC News, что их продуктами «пользуются безопасно и разумно более 2 миллиардов человек во всем мире», добавив, что видеоигры создают «образовательную, терапевтическую и развлекательную ценность».

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