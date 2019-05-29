Из офиса на Красноармейской вынесли ноутбуки

С полудня понедельника до утра вторника в помещениях никого не было.

Полиция проводит проверку по факту заявления о пропаже ноутбуков из офиса в центре Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 29 мая. Кто-то взломал дверь в ночь с понедельника на вторник.

Житель Адмиралтейского района Санкт-Петербурга рассказал полиции, что из офиса на 1-ой Красноармейской вынесли два ноутбука фирмы Samsung. Дверь офиса взломана. Мужчина утверждает, что с полудня понедельника в офисе никого не было вплоть до утра следующего дня, передают в УМВД Петербурга.

Ущерб составил 50 тысяч рублей, сообщили в управлении полиции Петербурга. Сейчас полицейские уже начали поиск злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об ограблении мужчины в Колпино, о котором он заявил только спустя месяц.