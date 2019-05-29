После беседы в метро студентка не нашла украшений в кармане

В полиции Петербурге оценили ущерб в 150 тысяч рублей и ищут неизвестную с «Невского проспекта».

Студентка одного из ВУЗов Санкт-Петербурга обратилась в полицию из-за таинственного исчезновения ювелирных украшений после встречи с неизвестной в метро, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга и ЛО 29 мая.

По данным полиции Петербурга, 20-летняя девушка поговорила с незнакомой ей женщиной в вестибюле станции метро “Невский проспект” во вторник 28 мая, а после этого поняла, что из кармана куда-то исчезли ювелирные украшения. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Полиция Петербурга уже начала поиск злоумышленницы, но пока не возбудила уголовное дело.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга из офиса вынесли ноутбуки.