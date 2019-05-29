Накануне в Петербурге угнали 4 иномарки общей стоимостью более 5 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Фото: https://pixabay.com

Полиция разыскивает автомобили, угнанные в Невском, Выборгском и Фрунзенском районах Петербурга.

В полицию с заявлением об угоне 28 мая обратился 28-летний житель Невского района. Он сообщил, что от дома 5, корпус 1 по улице Коллонтай неизвестный угнал его Kia Сeed. Сумма материального ущерба составила 1 миллион 20 тысяч рублей. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в Невском районе в этот день местный житель сообщил об угоне Hyundai Sonata. Машину угнали от дома 31, корпус 2 по улице Коллонтай. Сумма ущерба составила 1 миллион 350 тысяч рублей.

В Выборгском районе полиция получила сообщение об угоне Toyota Land Cruiser Prado. Сумма материального ущерба составила 2 миллиона 980 тысяч рублей. В свою очередь во Фрунзенском районе владелец Toyota Land Cruiser не нашел свою машину, припаркованную у дома 61, корпус 1 по Белградской улице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Колпино заявил в полицию об ограблении спустя месяц.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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