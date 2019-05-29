В Петербурге разыскивают 17-летнюю беременную воспитанницу детдома

Полиция Колпинского района разыскивает несовершеннолетнюю беременную воспитанницу, сбежавшую из Центра для детей и сирот. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По информации издания, 17-летняя девушка покинула здание ЦССВ №9 по улице Адмиралтейской в Колпино около 20 часов.

Согласно приметам, девушка имеет худое сложение тела, рост около 160 см, глаза карие, темно-русые волосы, пирсинг в носу, курит. Последний раз ее видели одетой в синие джинсы, черные кроссовки и серый джемпер. Мобильный телефон отсутствует.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что после беседы в метро студентка не нашла украшений в кармане. Студентка одного из ВУЗов Санкт-Петербурга обратилась в полицию из-за таинственного исчезновения ювелирных украшений после встречи с неизвестной в метро.