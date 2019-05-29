В Ленобласти товаровед защитил продуктовый магазин от ограбления

Сотрудники магазина оказал сопротивление при попытке ограбления и прогнал злоумышленника.

Инцидент произошел в одном из поселков в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник пытался совершить свой злой замысел еще 8 мая. Все это время сотрудники правоохранительных органов разыскивали горе-грабителя. Неизвестный, сообщалось ранее, ворвался в магазин и начал угрожать ножом товароведу. Он также потребовал открыть кассу, но встретив сопротивление, ничего не похитив, с места происшествия скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 33-летний мужчина. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очередной торговец БАДов вытянул из пенсионерки Петербурга 360 тысяч рублей.