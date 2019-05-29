Очередной торговец БАДов вытянул из пенсионерки Петербурга 360 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленники продавал биологические активные добавки под видом лекарственных препаратов.

БАДы вновь выдают за дорогостоящие лекарственные препараты в Петербурга, только теперь инцидент произошел в Красногвардейском районе города.

В полицию обратилась пенсионерка 73 лет, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Женщина сообщила, что 28 мая мужчина, находясь в ее квартире, мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 360 тысяч рублей.

Точнее он предложил купит лекарственные препараты, которые оказались БАДами.

По данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доверчивый пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч на помощь другу.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
бад красногвардейский район происшествие
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