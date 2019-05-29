Доверчивый пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч на помощь другу

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел в Гатчинском районе Ленинградской области.

Мошенники решили не прилагать большие усилия к своей схеме и просто сообщили пожилому мужчине 82- лет, что его знакомому требуется срочная помощь. Для этого пенсионер должен отнес деньги по озвученному преступниками адресу. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О том, что знакомому потерпевшего требуется помощь мошенники сообщили по телефону.

Также была придумала легенда, что знакомый пенсионера якобы нанес кому-то телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Волховском районе аргументы мужчины отбивали деревянной битой.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Гатчинский район происшествие
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