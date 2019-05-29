В Волховском районе аргументы мужчины отбивали деревянной битой

После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия. Фото: https://garagetools.ru
После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия. Фото: https://garagetools.ru

Избиение местного жителя произошло около 01:00 накануне.

Правоохранительные органы узнали о происшествии после поступившей к ним из медучреждения телефонограммы. Как сообщали врачи, к ним доставили 32-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Об этом сегодня рассказали Gazeta.SPb сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в совершении данного правонарушения задержан 25-летний гражданин. Полиция выяснила, что он 28 мая после внезапно возникшего конфликта у дома по месту жительства потерпевшего, нанес ему несколько ударов деревянной бейсбольной битой.

После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия. Беглец был задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выстрел из травматического пистолета привел к госпитализации в садоводстве “Радужное”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Волховский район происшествие
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В Волховском районе аргументы мужчины отбивали деревянной битой