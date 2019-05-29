В Адмиралтейском районе появятся светофор и новый пешеходный переход

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

В Петербурге начались работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода по улице Розенштейна дом №21, а также установка светофоров на пересечении улиц Шкапина и Библиотечного переулка.

По данным СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», такие действия позволят обеспечить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную доступность к Балтийскому железнодорожному вокзалу, станции метро «Балтийская», торговому центру «Варшавский экспресс» и «Храму Воскресения Христова».

Завершить обустройство нерегулируемого пешеходного перехода планируется в первой половине июня, а подключить светофор — к началу нового учебного года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Кировском районе сегодня проверят тепловые сети.

В зону испытания войдут улицы: Дорога на Турухтанные острова, Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспекты Трамвайный, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
адмиралтейский район пешеходный переход светофор
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