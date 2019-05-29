В Кировском районе сегодня проверят тепловые сети

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Фото: https://pixabay.com
Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” испытают тепловые сети на плотность и прочность.

В среду, 29 мая, сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” проведут испытания нескольких участков теплосетей в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщают на предприятии.

В зону испытания войдут улицы: Дорога на Турухтанные острова, Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспекты Трамвайный, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов.

В “Теплосети” напоминают, что такие испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Теплосеть» оценила готовность персонала к предстоящим гидравлическим испытаниям.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытание теплосетей кировский район
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