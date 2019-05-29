Лекарства из Уругвая, Аргентины, Великобритании и Турции развернули в Псковской области

Они следовали в Московскую область транзитом через Петербург. Фото: http://www.ursn.spb.ru
Они следовали в Московскую область транзитом через Петербург. Фото: http://www.ursn.spb.ru

Произведённые иностранными производителями лекарственные препараты следовали с территории Латвии в Московскую область.

По какими причинам был отказан въезд товара из Латвии в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не сообщается. Однако известно, что при проведении ветеринарного контроля в МАПП “Убылинка” запрещён ввоз 1425,6 литров лекарственных и 2,005 тонн инсектицидных средств.

Препараты для ветеринарного применения и средства для борьбы с вредоносными насекомыми были произведены в Уругвае, Аргентине, Великобритании, Северной Ирландии, Бельгии и Турции. Они следовали в Московскую область транзитом через Петербург.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что против тотального запрета на ввоз молока и мяса выступил Россельхознадзор.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
лекарства Россельхознадзор Убылинка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция разыскивает мигрантов, устроивших поножовщину на улице Салова
Фармацевт получил условный срок за хищение лекарств на 63 млн
На Васильевском острове обрушилась штукатурка с отреставрированного здания
VIII Международная выставка современного искусства Санкт-Петербургская ...
Росприроднадзор взял пробы из Ижоры после жалоб граждан
В Адмиралтейском районе появятся светофор и новый пешеходный переход
Лекарства из Уругвая, Аргентины, Великобритании и Турции развернули в ...
В субботу движение по ЗСД перекроют из-за фестиваля