Лекарства из Уругвая, Аргентины, Великобритании и Турции развернули в Псковской области

Они следовали в Московскую область транзитом через Петербург. Фото: http://www.ursn.spb.ru

Они следовали в Московскую область транзитом через Петербург. Фото: http://www.ursn.spb.ru

Произведённые иностранными производителями лекарственные препараты следовали с территории Латвии в Московскую область.

По какими причинам был отказан въезд товара из Латвии в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не сообщается. Однако известно, что при проведении ветеринарного контроля в МАПП “Убылинка” запрещён ввоз 1425,6 литров лекарственных и 2,005 тонн инсектицидных средств.

Препараты для ветеринарного применения и средства для борьбы с вредоносными насекомыми были произведены в Уругвае, Аргентине, Великобритании, Северной Ирландии, Бельгии и Турции. Они следовали в Московскую область транзитом через Петербург.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что против тотального запрета на ввоз молока и мяса выступил Россельхознадзор.