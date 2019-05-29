Полиция разыскивает мигрантов, устроивших поножовщину на улице Салова

По поручению начальника ГУ МВД России генерал-майора полиции Романа Плугина сегодня утром 29 мая полиция Петербурга начала массовые рейды по местам компактного проживания мигрантов в Северной столице.

Как сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, целью рейда является задержание установленных злоумышленников, которые причастны к поножовщине в кафе на улице Салова.

В результате конфликта четверо посетителей заведения получили ножевые ранения. Как установила полиция Петербурга, в совершении этого преступления подозреваются уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, которые по оперативной информации скрываются в Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге разыскивают 17-летнюю беременную воспитанницу детдома. По информации издания, 17-летняя девушка покинула здание ЦССВ №9 по улице Адмиралтейской в Колпино около 20 часов.