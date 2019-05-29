“Буйство красок на Спасском переулке”: Очевидцы заметили девушку, которая раскрашивала акварелью Ford Kuga (видео)

Высокохудожественное представление заметили очевидцы 29 мая утром.
Для своего признания или просто оттачивания мастерства девушка вязала акварельные краски и кисточку. В качестве мольберта она выбрала легковой автомобиль Ford Kuga.
Умело управляясь кистью, девушка широкими мазками оставляла разноцветные узоры на иномарке.
О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети и сразу же на начали гадать — кому может принадлежать автомобиль. Одни рассуждают, что это точно не ее машина, так как были закрашены даже окна. Другие уверены, что автомобиль принадлежит кому-то из ее знакомых и таким образом она мстит.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Шушарах девушка извинилась и призналась о беременности, расписав белой краской черный Mercedes.