“Буйство красок на Спасском переулке”: Очевидцы заметили девушку, которая раскрашивала акварелью Ford Kuga (видео)

Высокохудожественное представление заметили очевидцы 29 мая утром.

Для своего признания или просто оттачивания мастерства девушка вязала акварельные краски и кисточку. В качестве мольберта она выбрала легковой автомобиль Ford Kuga.

Умело управляясь кистью, девушка широкими мазками оставляла разноцветные узоры на иномарке.

О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети и сразу же на начали гадать — кому может принадлежать автомобиль. Одни рассуждают, что это точно не ее машина, так как были закрашены даже окна. Другие уверены, что автомобиль принадлежит кому-то из ее знакомых и таким образом она мстит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Шушарах девушка извинилась и призналась о беременности, расписав белой краской черный Mercedes.