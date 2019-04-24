“Душевное признание”: В Шушарах девушка извинилась и призналась о беременности, расписав белой краской черный Mercedes

Вот уж действительно удивится будущей отец семейства, ведь девушка еще и в любви призналась.

Живого места девушка по имени Вика на автомобиле решила не оставлять. Видимо новость о будущей беременности просто не позволила сохранить самообладание, и она решила оставить самую дорогую поздравительную открытку будущему отцу ребенка.

О таком подарке сообщает местный житель в социальной сети. Он ехал мимо и просто не смог пройти, решил запечатлеть поздравление на видео. Виктория, так она сама представилась на машине, написала хозяину иномарки, что просит прощение, видимо за что-то еще и честно признается Олегу, что беременна. Эту информацию она разместила на левой части черного авто. А завершить решила признанием в любви, девушка уверена, что владелец простит ее. Хотя пользователи Сети высказывают сомнения на этот счет.

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