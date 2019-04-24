“Душевное признание”: В Шушарах девушка извинилась и призналась о беременности, расписав белой краской черный Mercedes

О таком подарке сообщает местный житель в социальной сети. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
О таком подарке сообщает местный житель в социальной сети. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Вот уж действительно удивится будущей отец семейства, ведь девушка еще и в любви призналась.

Живого места девушка по имени Вика на автомобиле решила не оставлять. Видимо новость о будущей беременности просто не позволила сохранить самообладание, и она решила оставить самую дорогую поздравительную открытку будущему отцу ребенка.

О таком подарке сообщает местный житель в социальной сети. Он ехал мимо и просто не смог пройти, решил запечатлеть поздравление на видео. Виктория, так она сама представилась на машине, написала хозяину иномарки, что просит прощение, видимо за что-то еще и честно признается Олегу, что беременна. Эту информацию она разместила на левой части черного авто. А завершить решила признанием в любви, девушка уверена, что владелец простит ее. Хотя пользователи Сети высказывают сомнения на этот счет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала про “Эпичный отрыв”: Капот, оторвавшийся от машины на КАДе, попал на видео.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Пушкинский район шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Надежда Кадышева на Maybach и другие роскошные авто знаменитостей
Автобус уехал от метро “Парк Победы” без инвалида
Вторичное жилье в Ленобласти скупают на 63% активнее
Детские шалости стали причиной крупного пожара в Кировске
Комплекс «Астана» на Савушкина не построят: как это связано с ...
Семь правил прогулок по каналам и рекам Петербурга
Шашлык до полиции доведет: как наказывают нарушителей
Вонючая труба убивает птиц и рыбу в Орловском карьере