“Эпичный отрыв”: Капот, оторвавшийся от машины на КАДе, попал на видео

Запчасть отлетела от автомобиля и полетела в воздух. Эпичный инцидент на дороге зафиксировал петербургский водитель.

Хорошую аэродинамику капота сразу же отметили петербургские водители. Правда, другие обеспокоены, не прилетел ли желающий свободы капот в лобовое стекло другому участнику движения. Скорее всего куда-то он прилетел, но об этом петербургские водители, которые сообщили про инцидент на КАДе, не пишут.

Другие пользователи отмечают, что капот просто катапультировался и пока водитель “потеряшки” доедет до места, есть вероятность, что еще какая-нибудь часть автомобиля захочет свободы и улетит в небо.

О пострадавших не сообщается. Возможно, капот еще летит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мошенникам, специально “подрезавшим” пенсионеров на дорогах Петербурга ради денег, вынесли приговор.

Видео: https://vk.com/spb_today