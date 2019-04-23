Мошенникам, специально “подрезавшим” пенсионеров на дорогах Петербурга ради денег, вынесли приговор

Инсценировки ДТП принесли мошенникам 1,9 млн прибыли. Злоумышленники признали свою вину.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Евгения Савельева и Максима Шлегеля. Об этом сообщает сегодня прокуратура Петербурга.

В судебном порядке было установлено, что злоумышленники несколько месяцев в 2017 году создав группировку передвигались по дорогам города и специально создавали помеху водителям. Целью злоумышленников становились пенсионеры или граждане предпенсионного возраста.

После того, как ДТП происходило они под различными предлогами вынуждали покинуть участника место ДТП. После скрывшийся с места ДТП получал звонок якобы сотрудника ГИБДД и представителя страховой компании. Они сообщали об административной ответственности за оставление места ДТП и убеждали передать им деньги за ремонт.

Подсудимые признали свою вину в совершении этих преступлений и раскаялись в содеянном.

Шлегелю суд назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы, Савельеву – 2 года лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка попала под колёса “Яндекс. Такси”.