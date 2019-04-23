Пенсионерка попала под колёса «Яндекс. Такси»

Рядом с метро «Электросила» произошло ДТП: водитель такси совершил наезд на пешехода – пожилую женщину, её увезли на скорой.

Видео: Piter.TV

Инцидент произошел днём 23 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает Piter.TV, бабушка стояла на светофоре и ожидала зелёного сигнала светофора. Именно в этот момент таксист совершил наезд. Сразу после того, как пенсионерка попала под колёса автомобиля, в интернет выложили фото с места события.

Как видно на снимке, авария произошла рядом с регулируемым пешеходным переходом. Работники ГИБДД уже работают на месте происшествия. Из-за полученных травм пожилую женщину транспортировали в больницу на машине скорой помощи. О её состоянии пока ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при столкновении с трамваем в Питере погибла молодая пассажирка «Лады».