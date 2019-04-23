Пенсионерка попала под колёса «Яндекс. Такси»

Прохожие сразу же вызвали пенсионерке скорую. Фото: Мегаполис
Прохожие сразу же вызвали пенсионерке скорую. Фото: Мегаполис

Рядом с метро «Электросила» произошло ДТП: водитель такси совершил наезд на пешехода – пожилую женщину, её увезли на скорой.

Видео: Piter.TV

Инцидент произошел днём 23 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает Piter.TV, бабушка стояла на светофоре и ожидала зелёного сигнала светофора. Именно в этот момент таксист совершил наезд. Сразу после того, как пенсионерка попала под колёса автомобиля, в интернет выложили фото с места события.

Как видно на снимке, авария произошла рядом с регулируемым пешеходным переходом. Работники ГИБДД уже работают на месте происшествия. Из-за полученных травм пожилую женщину транспортировали в больницу на машине скорой помощи. О её состоянии пока ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при столкновении с трамваем в Питере погибла молодая пассажирка «Лады».

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
авария дтп пенсионерка спб электросила
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вновь пресечен незаконный ввоз в Россию яблок из Республики Беларусь
В Петербурге выросло количество выпускаемых автомобилей
Трамвай врезался в иномарку на улице Салова
Праздник «Спортивный двор» пройдет в Выборгском районе
Петербургские электробусы перевезли уже более 100 тыс пассажиров
Пенсионерка попала под колёса «Яндекс. Такси»
В «Ласточке», идущей в Выборг в мае, пройдет экскурсия
Расселение коммуналок в Петербурге затянется еще на тридцать лет