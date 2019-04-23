При столкновении с трамваем в Питере погибла молодая пассажирка «Лады»

Авария со смертельным исходом произошла в Красносельском районе. Водитель легковушки врезался в общественный транспорт, в результате чего погибла девушка.

По предварительной информации, 22 апреля поздним вечером на Петергофском шоссе, 98, водитель ВАЗа при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении идущему навстречу трамваю и совершил столкновение. Удар пришёлся как раз на пассажирскую сторону легковушки. На месте аварии скончалась пассажирка «Лады» — молодая женщина около 25 лет.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/ВК

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» соцсети «ВКонтакте» очевидцы пришествия, водитель легковушки двигался в сторону Санкт-Петербургского шоссе и не соблюдал скоростной режим.

На месте происшествия присутствовали работники МЧС, они вытащили зажатую в машине девушку, но она уже погибла. Водитель самостоятельно дошел до машины скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что авария на «Скандинавии» унесла жизнь женщины. Её сын госпитализирован.