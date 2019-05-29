На Генерала Симоняка злоумышленник избил мужчину до смерти

Фото: wylsa.com
Фото: wylsa.com

Следственный комитет РФ по Петербургу продолжает расследование дела о смерти молодого человека, обнаруженного вечером 22 мая 2019 года в квартире одного из домов по улице Стойкости.

По подозрению в убийстве по неосторожности следователи задержали мужчину 1979 года рождения. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, не позднее 16 часов 22 мая 2019 года, обвиняемый, находясь во дворе у дома 9 по улице Генерала Симоняка, в ходе возникшего конфликта избил вышеуказанного мужчину, который впоследствии от полученных травм скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиция Петербурга разыскивает мигрантов, устроивших поножовщину на улице Салова.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
СК РФ по Петербургу следствие убийство
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