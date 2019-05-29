Мужчине, который пытался изнасиловать 9-летнего мальчика в Сосновом Бору, вынесли приговор

Суд приговорил мужчину к 5 года и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Фото: https://pixabay.com

Суд приговорил мужчину к 5 года и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Фото: https://pixabay.com

Ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следователи собрали достаточно доказательств для вынесения судом приговора мужчине 44 лет. Как сообщают в Следственном комитет РФ по Ленобласти, житель Соснового Бора оказался на скамье подсудимых за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как сообщало ранее следствие, мужчина еще в прошлом году встретил 9-летнего мальчика и под обманным предлогом заманил в свою квартиру, где совершил в отношении беззащитного ребенка насильственные действия сексуального характера.

Мальчик смог убежать и сообщил о произошедшем в полицию. Также известно, что ранее мужчина был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Суд приговорил мужчину к 5 года и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

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