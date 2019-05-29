Тайна эволюции человека раскрыта: на ноги прото-людей поставили взрывы сверхновых

Взрыв сверхновых и вызванные ими грозы и пожары заставили предков человека спуститься с деревьев на землю.

Ученые пока не могут ответить на вопрос: что миллионы лет назад заставило далеких предков современных людей ходить на двух ногах. Однако новое исследование, опубликованное в «Журнале геологии» (The Journal of Geology), впервые предполагает, что коренное изменение образа жизни было вызвано лесными пожарами, которые возникли в результате взрыва сверхновых звезд.

По мнению ученых, взрывающиеся звезды просто не оставили «прото-людям» выбора. Они инициировали лавину электронов в нижних слоях атмосферы — вызвав цепочку событий, кульминацией которых стал homo habilis (Человек умелый — вид ископаемых гоминидов, высокоразвитый австралопитек или первый представитель рода Homo).

Сверхновые начали взрываться и накачивать Землю энергией около 8 миллионов лет назад. Ученые сообщили, что взрывная активность достигла своего пика при появлении сверхновой (или серии сверхновых), которая произошла на расстоянии около 123 световых лет от Земли около 2,6 миллиона лет назад. Примерно в то же время, на заре плейстоцена, леса в Восточной Африке начали исчезать. А далекие предки современного человека разумного спустились с деревьев и встали на ноги.

Исследователи подсчитали, что энергетические вливания сверхновых могли бы увеличить ионизацию атмосферы в 50 раз. Это значительно увеличило количество гроз и молний, которые, в свою очередь, могли вызвать больше пожаров, которые и превратили африканские леса в саванны.

Считается, что гоминины уже имели тенденцию ходить на двух ногах даже до этого события. Но они жили среди деревьев. После исчезновения лесов им пришлось приспособиться к жизни в саванне и перейти к прямохождению, поскольку это способствовало выживанию.

В вертикальном положении они могли совершать длительные переходы, видеть поверх травы и быстро обнаруживать дичь и хищников.

Теория подтверждается отложениями углерода в почвах. Как отмечают геологи, количество угля и сажи на планете резко возросло несколько миллионов лет назад. Возросло повсеместно по всему миру в разных климатических зонах.

Гипотеза, что это вызвано масштабными пожарами, высказывалась и раньше. Теперь ученые назвали их причину — взрывы сверхновых. Вывод сделан на основе изучения следов железа-60 в земной коре. Этот радиоактивный изотоп или разновидность железа имеет космическое происхождение и характерен именно для звезд, приближающихся к концу их жизни. Считается, что он прибыл на Землю после взрывов сверхновых.

Впрочем, такая катастрофа вряд ли снова произойдет в ближайшее время. Ближайшая звезда, способная взорваться в сверхновую в течение следующего миллиона лет, — это Бетельгейзе, примерно в 652 световых годах от Земли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что археологи решили загадку каннибализма: охота на человека была «рентабельной».