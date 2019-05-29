Второго мужчину, избившего полицейского в кафе “Марсель”, задержали

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://pixabay.com
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://pixabay.com

Им оказался 37-летний гражданин Грузии, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Инцидент произошел в Волхове еще 26 мая. Тогда сотрудника полиции, который отдыхал в кафе “Марсель” и был не при исполнении своих служебных обязанностей, избили двое. Они нанесли мужчине несколько ударов ножом. После совершенного преступления подозреваемые скрылись, а пострадавший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Ленобласти.

Одного причастного к происшествию мужчину уже задержали ранее. Им оказался 43-летний житель Волхова, его заключили под стражу.

После был задержан и второй подозреваемый — гражданин Грузии. Как сообщают следователи, ране он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчине, который пытался изнасиловать 9-летнего мальчика в Сосновом Бору, вынесли приговор.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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