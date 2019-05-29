На Зины Портновой забил мощный фонтан после прорыва трубы (видео)

Сегодня сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” испытают тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе. Фото: https://vk.com/spb_today
Сегодня сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” испытают тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщили очевидцы события в социальной сети. Кипяток забил из-за прорыва возле дома 52.

Также очевидцы сообщают, что на место происшествия уже прибыли сотрудники аварийных службы. Напомним, что сегодня сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” испытают тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе.

В зону испытания войдут улицы: Дорога на Турухтанные острова, Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспекты Трамвайный, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов.

Никто в результате прорыва трубы на улице Зины Портновой не пострадал. Сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” напоминаю, что в случае обнаружения прорыва, необходимо срочно сообщить в аварийную службы и не подходить близко к прорванной трубе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировском районе сегодня проверят тепловые сети.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» кировский район коммунальная авария прорыв трубы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые: в реках по всему миру слишком много антибиотиков
При массовом ДТП на Народного Ополчения иномарка повалила столб и перекрыла ...
Актеру Панину выписали штраф 59 тысяч рублей за курение в самолете
Петербуржцы жалуются на кучу мусора в Тучковом переулке
Беглов озвучил план строительства метро в Кудрово
Новоселы Полюстрово будут жить со свалкой до конца 2019 года
На Зины Портновой забил мощный фонтан после прорыва трубы (видео)
Дороги Ленобласти закроют для большегрузов на выходные