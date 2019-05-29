На Зины Портновой забил мощный фонтан после прорыва трубы (видео)

Сегодня сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” испытают тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе. Фото: https://vk.com/spb_today

Сегодня сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” испытают тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщили очевидцы события в социальной сети. Кипяток забил из-за прорыва возле дома 52.

Также очевидцы сообщают, что на место происшествия уже прибыли сотрудники аварийных службы. Напомним, что сегодня сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” испытают тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе.

В зону испытания войдут улицы: Дорога на Турухтанные острова, Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспекты Трамвайный, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов.

Никто в результате прорыва трубы на улице Зины Портновой не пострадал. Сотрудники АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” напоминаю, что в случае обнаружения прорыва, необходимо срочно сообщить в аварийную службы и не подходить близко к прорванной трубе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировском районе сегодня проверят тепловые сети.

Видео: https://vk.com/spb_today