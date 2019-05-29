Школьник попал под машину на Измайловском и сбежал (видео)

Теперь в социальной сети ищут свидетелей ДТП, произошедшего 3 недели назад.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на регулируемом пешеходном переходе сбили восьмиклассника. Водитель Mitsubishi уехал с места ДТП и теперь его ищут, сообщили в группе “Дорожный инспектор” 29 мая.

Видео: https://vk.com/dorinspb

Авария произошла на Измайловском проспекте 8 мая, но только сейчас в социальной сети опубликовали видео с пешеходного перехода. На нем четко видно, что мальчик перебегает дорогу на красный свет. У самого тротуара его сбивает машина, ехавшая в правом ряду; водитель не мог видеть пешехода из-за других машин. Школьник встает, отряхивается и убегает, а Mitsubishi уезжает.

Пользователи социальных сетей в большинстве сочувствуют водителю. Почему активисты ищут очевидцев ДТП только спустя три недели, в группе не уточнили.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге в ДТП на Ополчения есть пострадавшие.