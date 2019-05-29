При массовом ДТП на Народного Ополчения иномарка повалила столб и перекрыла дорогу. Есть пострадавшие

Движение по проспекту в одну сторону полностью перекрыто. Фото: https://vk.com/spb_today
Движение по проспекту в одну сторону полностью перекрыто. Фото: https://vk.com/spb_today

Участниками дорожно-транспортной аварии стали водители пяти машин.

О серьёзной дорожно-транспортной аварии на проспекте Народного Ополчения сообщают очевидцы события в социальной сети. В результате ДТП Volkswagen Touareg снес столб освещения, который повалился на проезжую часть полностью. Движение по проспекту в одну сторону перекрыто.

Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия также прибыли спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции. Пострадавших достают из машин. Пока точное количество пострадавши неизвестно. Gazeta.SPb следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дороге в Приморском районе мусоровоз лишил носа “Делимобиль”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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