На дороге в Приморском районе мусоровоз лишил носа “Делимобиль”

О пострадавших не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today
О пострадавших не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

Столкновение арендованного автомобиля и грузового произошло утром 29 мая.

О дорожно-транспортной аварии сообщают очевидны в социальной сети “ВКонтакте” сегодня утром. Как сообщают свидетели, грузовой транспорт (предположительно мусоровоз) и каршеринговый автомобиль не поделили пересечение улиц Маршала Новикова и Автобусной в Приморском районе Петербурга.

“На перекрестке Маршала Новикова и Автобусной улицы каршеринг не пропустил мусоровоз”, — сообщают в соцсети.

В результате столкновения арендованный автомобиль полностью лишился передней части. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Лёни Голикова при столкновении 4-х машин перевернулся микроавтобус.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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